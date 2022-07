Trois personnes blessées lors d'une fusillade dans le Var

Une fusillade a eu lieu ce vendredi matin à Cabasse, dans le Var. D'après un communiqué du parquet de Draguignan, les faits se sont produits à 8h25. "Des violences réciproques à l'aide de matériel de chantier, puis à l'aide d'une arme à feu, ont été commises dans un contexte de tensions familiale et communautaire."

Trois personnes en garde à vue

Trois personnes ont été blessées par balle, une au niveau de l'abdomen et les deux autres au niveau de la cuisse. Leur pronostic vital n'est pas engagé et aucune victime n'est à déplorer. Toujours selon le parquet, cette fusillade a eu lieu dans "un contexte de tensions familiales et communautaires". "Les mis en cause, également au nombre de trois et appartenant à la famille dont l'un des membres a fait usage de l'arme à feu, ont été interpellés et placés en garde à vue." L'enquête est confiée à la brigade de recherches de Draguignan.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



