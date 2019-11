Une fusillade fait un mort et cinq blessés cité des Rosiers à Marseille

Marseille, France

C'est vers 22 heures ce dimanche soir que les coups de feu ont été tirés cité des Rosiers dans le 14ème arrondissement de Marseille, chemin de Sainte-Marthe. Un homme a été tué et cinq autres personnes ont été tuées, tous sont âgés entre 20 et 25 ans. On n'en sait pas plus pour l'instant sur leur identité. Les blessés ont dans un premier temps étaient pris en charge sur place par les marins pompiers avant d'être transportés dans différents hôpitaux de Marseille.

Le ou les tireurs en fuite

Sur les lieux de la fusillade une trentaine d'étuis ont été retrouvés, de calibre 7.62, ce qui laisse à penser que le ou les tireurs, en fuite, étaient armés de Kalachnikov. Deux véhicules ont été retrouvés criblés de balles.

Le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux ne veut pas parler pour l'instant de règlement de compte sur fond de trafic de drogue ou de résultat de rivalité entre bandes même si la cité des Rosiers est connue pour être un territoire de trafic de stupéfiants. La police judiciaire est chargée de l'enquête

Depuis le début de l'année, dix personnes ont été tuées dans des règlements de comptes dans les Bouches-du-Rhône, dont sept à Marseille.