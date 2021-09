Viol d'une femme en pleine rue en Dordogne : un homme placé en garde à vue

Selon nos informations, un homme est actuellement en garde à vue dans l'affaire du viol et de l'agression d'une jeune femme à Boulazac dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 septembre dernier.

Cet homme a été arrêté ce jeudi soir quartier Saint-Georges, puis placé en garde à vue. Une information confirmée par le parquet de Périgueux.

La jeune femme de 35 ans rentrait de son travail lorsqu'elle a été attaquée, frappée et violée par un homme au croisement de l'avenue François Mitterrand et de la rue Gaston Monmousseau. Son agresseur a ensuite pris la fuite. La jeune femme a réussi à rentrer chez elle et à prévenir les secours et la police. La police de Périgueux est chargée de l'enquête.