"Une garde à vue éprouvante psychologiquement" : un des sauveteurs de Ouistreham raconte

Les cinq sauveteurs de la SNSM de Ouistreham ont été remis en liberté après leur garde à vue et ne font l'objet d'aucune poursuite à ce stade.

"Quand on part sur un sauvetage, c'est pour ramener tout le monde au port, pas pour perdre des gens en mer". Les yeux rougis par l'émotion, Philippe Capdeville, 36 ans de sauvetage en mer au compteur, qui pilotait ce 14 janvier 2021 le canot de la SNSM, quand le Breiz a fait naufrage, raconte la quarantaine d'heures passée devant les enquêteurs. "Ils ont posé beaucoup de questions techniques" résume-t-il, ne souhaitant pas s'étendre sur cette question. "Mais c'était éprouvant, confie-t-il, pas forcément physiquement, psychologiquement surtout".

"C'est très violent" renchérit Philippe Auzou, délégué départemental de la SNSM dans le Calvados. Le mouvement de solidarité dans toutes les autres stations de la SNSM "jusqu'à Bastia, et même Nouméa et Mayotte nous a réchauffé le cœur". Et localement : une soixantaine de personnes, "beaucoup de blousons oranges de la SNSM, mais aussi des gens de la mer, des pilotes, des pêcheurs" sont venus soutenir les sauveteurs de la sortie de leur garde à vue à la gendarmerie de Caen.

Ca fait quasiment deux ans qu'on vit avec ça. Ca restera gravé. Ce sont des gamins qui avaient l'âge du mien. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire, et on l'a fait le mieux possible. Mais il y a des faits de mer. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Ce sont des moments horribles.

Ces placements en garde en vue, difficilement vécus par les intéressés, avaient pour but, explique le procureur du Havre, Bruno Dieudonné dans un communiqué, "d'éclaircir certaines discordances entre les premières déclarations des marins de la SNSM de Ouistreham et l'exploitation de certaines données techniques : vitesse du navire, longueur de la remorque, changement de cap, délai de prise en compte de l'appel de détresse du Breiz..."

Les cinq marins ont donc été remis en liberté, et ne l'objet d'aucune poursuite à ce stade. L'enquête elle se poursuit sur d'autres aspects du dossier. "A savoir l'état du Breiz, le permis de navigation, les diplômes détenus par le capitaine du Breiz" détaille le procureur. "Les éventuelles décisions de poursuite ou de classement sans suite ne seront prises que lorsque toutes les investigations auront été réalisées, c'est-à -dire probablement début janvier 2023" poursuit le procureur.

Trois marins avaient péri dans le chavirage du Breiz lors de son remorquage au large de Lions sur mer le 14 janvier 2021 : le co-armateur âgé de 27 ans, et ses deux matelots, deux frères de 19 et 26 ans.