Une gendarme volontaire de 22 ans blessée dans la fuite d'une bande de jeunes à Vernet-les-Bains

Les gendarmes s'étaient d'abord déplacés pour un problème de trouble à l'ordre public sur la commune de Vernet-les-Bains, dans la nuit du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet. Une bande de jeunes qui faisaient du bruit, abîmaient du mobilier urbain et renversaient des poubelles sur la route. A l'arrivée des gendarmes, les six jeunes âgés d'une vingtaine d'années prennent la fuite à pied. Les militaires les poursuivent également à pied et réussissent à les encercler.

Pour s'enfuir, l'un des jeunes fonce alors sur une gendarme volontaire de 22 ans qui, par la violence du choc, tombe au sol. Dans sa chute, elle se blesse à la cuisse et est transportée au centre hospitalier de Perpignan, où elle a été opérée pour une fracture interne. La jeune femme écope d'une intervention temporaire de travail supérieure à trois mois. Les jeunes ont finalement réussi à prendre la fuite. La brigade de recherches de Prades s'est rendue sur place pour faire des analyses, et tenter d'identifier l'un des fuyards.