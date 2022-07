Une militante "gilet jaune" bientôt jugée à Perpignan pour l'incendie du gigantesque cadran solaire

Olivier Got

Il y aura bien un procès dans l'affaire du cadran solaire de Perpignan. En janvier 2019, l'œuvre magistrale de l'artiste catalan Marc-André de Figuères avait été irrémédiablement endommagée par un incendie volontaire, en marge d'un rassemblement de gilets jaunes. Une femme de 37 ans est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour "destruction de biens". Le procès doit se tenir d'ici la fin de l'année 2022.

"C'est étonnant qu'une seule personne soit finalement poursuivie", réagit Maitre Jean Codognès, l'avocat de l'artiste. Au moment des faits, 300 gilets jaunes se trouvaient sur le site, le grand rond-point de sortie d'autoroute Perpignan-Nord. Craignant qu'elle ne serve de bouc-émissaire, Marc-André de Figuères a décidé de retirer sa constitution de partie civile : il ne réclamera aucun dommages et intérêts. "D'autant que cette femme semble dans une situation assez précaire", précise son avocat.

L'œuvre toujours pas réinstallée

Plus de trois ans après les faits, la flèche du plus grand cadran solaire du monde n'a toujours pas été réinstallée par son propriétaire, la Communauté urbaine de Perpignan-Méditerranée. Le 20 décembre dernier, les trois quarts des élus ont voté contre une délibération prévoyant la remise en état de "Solart2". Il faut dire que depuis son inauguration en 2015, l'œuvre avait fait l'objet de nombreuses critiques quant à son prix et son esthétique.

Mais l'artiste ne compte pas lâcher l'affaire. Selon lui, la Communauté urbaine de Perpignan a l'obligation légale de restaurer et de remettre en place la flèche longue de 35 mètres. Plusieurs plaintes ont été déposées devant la justice, notamment pour "abandon d'œuvre". L'avocat Jean Codognès s'appuie sur une jurisprudence vielle de près d'un siècle : dans les années 30, la commune de Baixas, près de Perpignan, avait été condamnée pour avoir détruit une fontaine.