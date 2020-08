Une grand-mère et son petit-fils décèdent dans un accident de voiture à Lamalou

La journée du 15 août aura été terrible sur les routes de l'Hérault. Après la collision frontale qui a blessé dix personnes dans la matinée à Pézenas, une autre collision frontale s'est produite entre deux véhicules à Lamalou-les-Bains en fin de journée.

Une grand-mère de 65 ans et son petit-fils de 5 ans ont été tués dans l'accident. Leur voiture, dans laquelle se trouvait également une fillette de 7 ans qui est très gravement blessée, a percuté frontalement un 4x4 sur la RD908. La petite fille a été secourue par les pompiers en arrêt cardio-respiratoire. Six ambulances et deux hélicoptères sont intervenus. Dans l'autre véhicule, les passagers sont moins gravement atteints, leurs jours ne sont pas en danger.

La RD908 est actuellement fermée, une déviation est mise en place par la RD 160 depuis le giratoire de la RD9090a jusqu'à Lamalou.