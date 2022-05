Une greffière du tribunal de Lille victime de harcèlement sexuel dénonce "l'omerta" de l'administration

A Lille, une greffière réclame justice... au ministère de la justice. Victime de harcèlement sexuel de la part d'un de ses collègues, greffier lui aussi, elle a porté l'affaire au pénal. L'homme a été condamné, en avril 2021, en première instance, à trois mois de prison avec sursis, peine ramenée en appel, en janvier 2022, à un stage de lutte contre le sexisme.

L'histoire débute en avril 2019 : la greffière prend ses fonctions au Service d'accueil unique du justiciable (SAUJ), au palais de justice de Lille. Dans un premier temps, les relations sont bonnes, voire amicales, entre les deux collègues. Tout change, selon elle, après le confinement : ils sont transférés dans un local exigu, et les remarques à caractère sexuel commencent, et se poursuivent de manière répétée.

Enquête à l'initiative de la Procureure

A plusieurs reprises, la greffière alerte sa hiérarchie, et finit par aller voir la Procureure de la République, enregistrement à l'appui. Une enquête pénale est ouverte, elle aboutit à la condamnation. Si aujourd'hui la greffière sort du silence, c'est qu'elle s'inquiète : après avoir été suspendu le temps de l'enquête, son ex-collègue travaillerait aujourd'hui dans un service similaire, à Douai, malgré son casier judiciaire, qui n'est plus vierge. Ce qui choque la greffière : "certaines justiciables accueillies ont été victimes de violences conjugales, de harcèlement sexuel. Quand elles viennent vers nous au tribunal, en toute confiance, elles ne s'imaginent pas être accueillies par un homme qui a été condamné lui-même".

Mon objectif est que ça ne se reproduise plus jamais

Une première plainte, d'une salariée vacataire du tribunal de Bobigny a été déposée en 2014 contre ce greffier, puis retirée. Une autre greffière du tribunal de Lille a témoigné dans la procédure. "Mon objectif est que ça ne se reproduise plus jamais", explique la greffière qui est allée jusqu'au bout de la procédure pénale, "je suis aujourd'hui la troisième victime. On reproche aux victimes de ne pas parler, mais en fait on nous empêche de parler. Nous n'avons pas été protégées, et il est temps que ça change".

La greffière a donc écrit au garde des sceaux, espérant une sanction administrative. Le ministre de la justice lui a "assuré de son soutien", et lui a répondu que "son courrier était transmis à la direction des services judiciaires". Aujourd'hui, elle s'interroge : "alors que la Chancellerie est informée, pourquoi cet homme a-t-il été protégé par la hiérarchie ? C'est l'omerta".

Nous ne sommes pas dans n'importe quelle administration

Son avocate, Juliette Alibert, pointe le devoir d'exemplarité du ministère de la justice : "nous ne sommes pas dans n'importe quelle administration, nous sommes dans l'administration de la justice. Celle qui doit savoir comment traiter les cas de harcèlements sexuels en interne, dans un souci d'exemplarité et d'effectivité des droits". Et la greffière de renchérir : "comment demander aux employeurs privés de sanctionner les harcèlements, quand soi-même on ne fait pas le ménage devant sa porte ?"

Sollicité, le ministère de la justice n'a pas donné suite à notre demande. Le greffier mis en cause a déposé un pourvoi en cassation.