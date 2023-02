Une grenade de la Seconde Guerre Mondiale découverte dans un conteneur Emmaüs à Pré-en-Pail-Saint-Samson

L'histoire se termine bien mais c'est vrai qu'elle aurait pu virer au drame. Vendredi dernier, les employés de la déchetterie de Pré-en-Pail-Saint-Samson découvrent une grenade, datant de la Seconde Guerre Mondiale, dans un conteneur destiné à récupérer des objets et des vêtements pour l'association Emmaüs. La communauté de communes du Mont des Avaloirs, qui gère le site, décide de le fermer temporairement afin d'assurer la sécurité et des salariés et des usagers. La gendarmerie est prévenue.

Ce mardi 14 février, des démineurs de la sécurité civile de Nantes sont venus dans le Nord-Mayenne pour neutraliser et détruire cette grenade, une arme offensive encore en état de marche selon Diane Rouland, la présidente de la communauté de communes.

"Une enquête est en cours pour retrouver le propriétaire de la grenade et déterminer les raisons du dépôt. Je ne pensais pas qu’il serait un jour nécessaire de le rappeler mais il est évident que les armes, munitions ou explosifs ne doivent en aucun cas être déposés dans les déchèteries ! Ce genre de matériel, même ancien, ne doit pas être manipulé car il risque d’exploser à tout moment et d’occasionner de graves blessures" rappelle l'élue dans un communiqué. La déchetterie de Pré-en-Pail-Saint-Samson va rouvrir ses portes ce mardi 14 février après-midi.