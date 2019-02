Une grenade pêchée à Romans dans l'Isère, la circulation coupée sur le quai Chopin

La circulation est coupée depuis 15 heures aux abords du quai Chopin à Romans-sur-Isère à cause d'une grenade trouvée dans le fleuve. Le service des démineurs de Lyon a été prévenu.

Romans-sur-Isère, France

C'est vers 15 heures 20 ce mardi après midi qu'un pêcheur à l'aimant a eu la drôle de surprise de remonter une grenade quadrillée de la seconde guerre mondiale au bout de sa ligne. Ce pêcheur a eu le bon réflexe, il a doucement replongé sa canne pour remettre l'objet explosif dans l'eau et il a alerté la police.

La circulation sur le quai Chopin a été coupée et déviée par les autres rues du centre ville. Le commissariat de romans a contacté le service de déminage de Lyon, compétent pour ce genre d'affaire. On ignore si cette grenade risque d'exploser ou non.

Pour l'instant les démineurs lyonnais n'ont pas répondu. On ne sait pas s'ils vont juger bon de se déplacer ou s'ils vont donner des consignes aux policiers romanais pour remonter cet engin explosif vieux de presque 75 ans.