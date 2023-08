Une grosse coupure d'électricité sur une partie du Béarn

Une panne d'électricité touche depuis 12h02 une grande partie du centre ville de Pau. Les commerces ont dû fermer leurs portes et les restaurants au moment de la pause déjeuner se sont retrouvés dans l'embarras pour servir leurs clients. Sans électricité pas de moyens de paiement non plus. La panne concernerait plusieurs communes au sud de l'agglomération paloise : Jurançon, Gan, mais aussi Rébénacq, Arudy et jusqu'à Laruns et Nay plus à l'est.

RTE (Réseau de Transport d'Electricité) n'est pas en mesure de préciser la nature exacte de l'incident qui s'est produit sur son réseau de haute tension. L'électricité semblait revenir secteur par secteur aux alentours de 13h00.