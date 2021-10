Une grosse opération anti-drogue dans le quartier Pissevin à Nîmes

Une grosse opération des policiers Nîmois hier (vendredi) dans le quartier de Pissevin à Nîmes. Une trentaine de fonctionnaires, dont ceux de la BAC et des stups, ont procédé à la fouille d'un appartement au-dessus de la galerie Wagner. D'importantes quantités de drogue ont été saisies et trois personnes interpellées. Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de Nîmes.

Une grosse saisie de stupéfiants et d'armes

On parle d'une grosse quantité de résine de cannabis mais également d'une belle prise en matière d'armes. Les démineurs ont désamorcé une grenade. Toujours dans cet appartement, l'appartement d'une nourrice, un fusil à pompe, deux pistolets mitrailleurs, plusieurs armes de poing ainsi qu'un 44 magnum et des cartouches à foison ont été saisis. Coté numéraire, apparemment la somme saisie, en billets de 50 euros, serait tout aussi coquette.

L'opération a nécessité plus d'une trentaine de fonctionnaires de la brigade anticriminalité et de la brigade des stupspour l'intervention et les perquisitions, et autour de l'immeuble pour sécuriser l'opération autour de la galerie Wagner. Il y a eu quelques jets d'œufs mais pas d'incidents majeurs.

Trois hommes interpellés

Trois hommes ont été interpellés, y compris la nourrice, qui dissimulait, apparemment en connaissance de cause, les pièces saisies. Ils sont tous clairement connus des services et âgés de 20, 21 et 30 ans. Le trio qui serait soupçonné de trafic de stupéfiants en bande organisée a été placé en garde à vue pour les prochaines 96 heures.