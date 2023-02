Une grosse opération de lutte contre les trafics menée à Montpellier

Une grosse opération de lutte contre les trafics menée ce jeudi à Montpellier. 60 agents de la police nationale, la police municipale et de la douane ont été mobilisés pendant 3 heures. Ils se sont répartis en même temps dans les quartiers Croix d'Argent, de la Mosson, Figuerolles et des Cévennes. Plus de 30 000 euros de marchandises illégales ont été saisies dans une épicerie

Notamment 227 cartouches de cigarettes et de l'alcool vendu sans licence.

