Chute d'une grue sur une maison de retraite d'Annonay : la société de travaux relaxée

Plus de deux ans après la chute de la flèche d'une grue sur le toit de la maison de retraite Montalivet d’Annonay, ce jeudi 15 septembre le tribunal de Privas a relaxé la société de travaux.

Un peu plus de deux ans après les faits la société de travaux s'est expliquée devant le tribunal de Privas.

À la barre du tribunal correctionnel de Privas ce jeudi, un homme de 45 ans, gérant de la société SMG Construction Grand Frère. Le 1er juin 2020, sa société réalise des travaux d'agrandissement de la maison de retraite protestante Montalivet d’Annonay. Cet après-midi-là, la flèche de la grue mobilisée pour les travaux chute lourdement sur le toit de l'EHPAD. Quatre personnes sont blessées dont trois résidents.

L'une des trois résidentes est sérieusement blessée. Cette dernière souffre d'un traumatisme crânien et doit subir deux opérations. À l'époque elle est transportée au centre hospitalier de Saint-Étienne. Seize jours plus tard elle décède d'un arrêt cardiaque. Une autre résidente a été blessée par les chutes de gravats. Cette deuxième résidente est décédée dix mois plus tard, sans qu'aucun lien de causalité avec l'accident ne soit déterminé.

La formation de l'ouvrier qui a démonté la grue questionnée

Le 1er juin 2020, l'ouvrier démonte la grue. Il retire les derniers contrepoids qui permettent d'équilibrer la grue à l'horizontale. La flèche s'écroule sur le toit de la maison de retraite. Comment cette erreur a-t-elle pu survenir ? Le salarié était-il assez formé ? Autant de questions posées par le tribunal au prévenu.

"Il n'y a pas de formation pour apprendre à monter ou démonter une grue" explique le gérant de la société SMG Construction Grand Frère au tribunal. "Mon salarié a fait une bêtise et elle est lourde de conséquences". Il poursuit : "lors de l'achat de la grue, mon ouvrier était présent. L'entreprise qui nous a vendu la grue nous a montrés comment la monter et la démonter. C'est vrai qu'il n'existe pas de formation : vous savez dans ce secteur nous apprenons sur le tas."

Le salarié lui-même n'était pas présent à l'audience car il n'était pas poursuivi dans cette affaire. Seule l'entreprise était mise en cause en tant que personne morale.

La société de travaux est relaxée

Le président du tribunal s'interroge, pourquoi l'ouvrier a-t-il retiré les deux derniers blocs de béton de cette grue ? L'avocate du prévenu le répète "personne ne le sait, il a pu avoir une absence!" Le parquet rappelle que le gérant ne devait jamais laisser son salarié réaliser la dernière étape du démontage seul. La procureure requiert une amende conséquente à son encontre.

Le tribunal correctionnel de Privas a rendu sa décision. La société est relaxée, le patron sort de la salle d'audience en larmes :"c'est un soulagement pour nous et pour tous les salariés de cette entreprise après ces deux dernières années qui ont été éprouvantes."

Depuis la société de travaux assure qu'elle travaille avec plusieurs organismes pour améliorer la formation de ses salariés. Pour se faire elle collabore avec la région Auvergne Rhône-Alpes et la CARSAT en ce sens.