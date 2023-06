Une grue se décroche du Très Grand Portique aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire

Sur le Très Grand Portique des Chantiers de l'Atlantique, une des deux grues de maintenance s'est décrochée et a chuté au sol 95 mètres plus bas. Pas de blessés.

Vers 17h45 ce mercredi aux Chantiers de l'Atlantique, on imagine le bruit assourdissant quand cette "petite" grue, l'une des deux qui sert à la maintenance du Très Grand Portique, se décroche brutalement et tombe au sol. Une chute de près de 100 mètres qui n'a fait aucun blessé. Une information Ouest-France, confirmée par les Chantiers de l'Atlantique.

spectaculaire mais aucun blessé

Comment cette grue située sur la poutre du Très Grand Portique a-t-elle pu ainsi chuter ? Un chariot aurait-il cogné ? Le système d'alerte a-t-il fonctionné ? L'enquête et les analyses sont en cours, "les experts sont sur place depuis ce jeudi matin" nous indiquent les Chantiers qui ont installé dans la foulée mercredi soir un périmètre de sécurité tout autour. Dans sa chute, "la grue a arraché des câbles, il faut donc tout vérifier. Nous ne savons pas quand est-ce que le Très Grand Portique sera à nouveau opérationnel". Pour l'instant, c'est donc, l'autre portique qui prend la relève, mais impossible de dire aujourd'hui si "le programme industriel sera perturbé". Des représentants du personnel et de la direction se sont réunis ce jeudi matin.

Le TGP, le Très Grand Portique rouge et blanc, pièce maîtresse aux Chantiers depuis 2013, sert à soulever les blocs d'acier pour assembler les coques des paquebots, jusqu'à 1 200 tonnes. Avec en ce moment deux grosses commandes en cours : la coque de l'Utopia of the Seas pour l'armateur américain RCCL et celle de l'italo-suisse MSC, le futur World Europa.