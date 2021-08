Une habitante d'Auray raconte l'incendie dans le Var

Depuis trois jours Pauline s'inquiète des incendies autour de chez elle. "On a commencé à voir beaucoup de fumée mais on n'était pas inquiet, ça semblait être plus loin dans la région. Et puis ça s'est intensifié. J'ai une petite fille de deux ans, elle s'est mise à tousser sans arrêt. On s'est dit qu'on allait commencer à faire nos valises puis les flammes sont apparues au loin, ça allait très vite, c'était impressionnant. Vers minuit on a pris la décision de partir et on a passé la nuit sur la plage."

Un retour difficilement envisageable

Pauline vient depuis son enfance à Grimaud. Avec son mari, ils sont propriétaires de leur maison. "C'est assez stressant de se dire qu'on peut tout perdre ici. On a beaucoup d'affaires personnelles, on en a mis le maximum dans la voiture et depuis, elles y sont encore." Si la jeune femme se dit prête à repartir, l'incendie s'est pour le moment éloigné de son logement. Mais il faut rester prudent, le mistral tourne très rapidement et pour le moment il n'est pas envisageable de rentrer à Auray. "On est censé partir dimanche mais la plupart des routes sont fermées. C'est quasiment impossible de partir d'ici, il faut traverser les flammes pour pouvoir s'en aller."