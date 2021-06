Une habitante d'Hergnies de 89 ans convoquée au tribunal pour un oubli administratif vieux de 35 ans

"35 ans après, vous vous rendez compte?", Josiane a encore du mal à comprendre le courrier du tribunal reçu au début du mois de juin.

Pendant 2 ans avec une quarantaine de ses collègues ouvrières, Josiane fait tourner son ancienne usine fermée en 1984, qu'elles décident de reprendre pour fonder la société nouvelle faïencerie de Saint-Amand les Eaux. Elle se souvient des ventes sauvages, de l'Orchestre National de Lille qui vient jouer dans la cour de l'usine en soutien.

Mais en 1986, le combat s'arrête, et l'usine ferme définitivement. Josiane qui avait été élue gérante de la nouvelle société devra répondre de cette occupation illégale devant la justice mais sans être condamnée.

A l'époque personne ne prononce la liquidation, et 35 ans après donc, au début du mois de mai, la retraitée reçoit une convocation du tribunal de commerce de Valenciennes avec l'injonction de fournir les bénéficiaires de cette société. Une liste obligatoire depuis une loi de 2016 qui vise à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

J'étais surprise, très surprise 35 ans après de recevoir ce papier, et moi je n'ai plus aucun papier, je n'ai plus rien, je ne sais même pas si les papiers sont restés dans les bureaux, je ne sais plus et maintenant j'ai 89 ans et pas en bonne santé