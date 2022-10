Une habitante de Gargas victime de quatre incendies en moins d'un an

A Gargas, une habitante demande que les gendarmes accélèrent leur enquête sur les incendies dont elle est victime. Cette femme de 51 ans a été la cible d'un incendiaire à quatre reprises cette année. Son cabanon, sa voiture, celle de son voisin puis à nouveau sa voiture ont été visés. Pour l'instant personne n'a été blessé mais Sandrine Bochet ne dort plus la nuit depuis que la querelle s'est envenimée avec un habitant dont tout le quartier se plaint. Sandrine Bochet demande que l'enquête s'accélère. Elle demande aussi que l'éclairage urbain reste allumé la nuit à Gargas.

ⓘ Publicité

Cabanon et voitures incendiés

Sandrine Bouchet indique que les incendies se sont succédés : "ma cabane de jardin a brulé début janvier. Je me suis dit 'OK, ça peut arriver'. Après, il y a eu ma voiture qui a été brûlé. Ça commence à faire mal. Après, il y a mon voisin qui m'a prêté son véhicule. On a commencé à l'incendier. J'ai éteint le feu juste à temps. Et récemment, j'allais partir avec mon petit fils pour promener les chiens. Et je me rends compte qu'on a aspergé ma voiture d'essence et qu'un journal a commencé à brûler sous la voiture. Ça fait beaucoup et absolument tout le monde dans le quartier pense à la même personne. Cette personne a été citée sur le dépôt de plainte que j'ai fait à la gendarmerie."

Eclairage urbain éteint à Gargas

L'habitante de Gargas confie un "sentiment d'insécurité grandissant. On n'arrive plus à dormir comme il faut. On se sent complètement lâchés par les forces de l'ordre, par la municipalité et par tout le monde. J'ai un voisin qui habitait dans un petit studio vraiment attenant à ma cabane. Dans ma cabane étaient stockées deux bouteilles de gaz. Heureusement, elles n'ont pas explosé ! Et là, le véhicule était garé juste là, avec les maisons à côté. Oui, ça peut provoquer un feu dans des maisons et pourquoi pas tuer quelqu'un. L'éclairage public est éteint la nuit, je suis complètement d'accord, ça va avec mes valeurs. Sauf que plus d'éclairage du tout, ça veut dire que ça laisse libre cours à tout et n'importe quoi".