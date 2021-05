Une habitante de Muret témoigne de la très violente agression dont elle a été victime à son domicile

Un Albigeois de 44 ans surnommé "le caïd de Lapanouse" est jugé du 14 au 18 mai par la cour d’assises de Haute-Garonne pour récidive de tentative de meurtre. Denis Marolany est poursuivi pour avoir tenté d’étrangler en février 2019 à Muret sa voisine de palier. En 2009, il avait déjà était condamné pour des faits similaires sur une autre femme.

Il la frappe, la traîne par les cheveux et tente de l'étrangler

C'est une femme aujourd'hui âgée de 41 ans qui doit sa survie au coup de fil d’un ami. Il appelle sur le portable de la victime, c’est l’agresseur qui répond. Soupçonneux, ce copain se déplace, constate qu’il y a un problème et prévient les gendarmes à temps.

Heïdi explique avoir été violemment agressée par son voisin Denis Marolany. Elle raconte : ivre, il fait irruption dans son appartement en disant être le démon. Il la frappe au visage, la traîne par les cheveux, tente de l’étrangler, la ranime, la frappe encore. Devant les gendarmes venus l’interpeller l’agresseur nie les faits. Son casier judiciaire est long comme le bras.

Si la cour reconnait Denis Marolany coupable, Heïdi sera sa cinquième victime. En 1995 Denis Marolany a été condamné pour viol par la cour d’assises pour mineurs de l’Essonne et en 2009 pour tentative de meurtre et trois viols par la cour d’assises de Haute-Garonne. Il est sorti de prison dans le courant de l’été 2018. Ce père de deux enfants était conducteur de car scolaire chez Tisséo.

Le témoignage d'Heïdi

Heïdi tient à témoigner pour qu’il n’y ait pas d’autres victimes. Elle raconte les conséquences physiques et psychologiques de l'agression : "je n'arrive pas à réfléchir, j'ai la mâchoire déboîtée, toutes les dents qui se déchaussent (...) je n'arrive pas à me laver la tête, si je passe le balai je me retrouve trois jours au lit, même les gestes du quotidien comme se brosser les dents parfois je n'y arrive pas". Cette ancienne habitante de Muret qui a déménagé depuis les faits à Villeneuve-Tolosane raconte son calvaire : "j'ai failli mourir, il m'a séquestrée chez moi, il m'a étranglée, il m'a battue". Elle ne comprend pas comment il est possible que de tels actes se répètent :

"Je suis la cinquième officielle, c'est pas normal qu'on mette en danger les gens comme cela, c'est la terreur de ma vie, les choses doivent bouger."

Heïdi est défendue par l'avocate toulousaine Myriam Guedj Benayoun. Denis Marolany encourt la réclusion criminelle à perpétuité.