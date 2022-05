Une habitante de Périgueux condamnée à un an de prison ferme pour proxénétisme

Elle risquait jusqu'à dix ans de prison. Une Périgourdine de 44 ans a été condamnée à trois ans de prison, dont un an ferme, ce mercredi par le tribunal de Périgueux. Elle a été reconnue coupable de proxénétisme, escroquerie et blanchiment d'argent. Pendant trois ans, entre 2016 et 2019, cette habitante de Périgueux a loué des appartements à des prostituées espagnoles, rue des Mobiles, dans le quartier de la gare de Périgueux. Lors de l'enquête, les policiers ont vu défiler jusqu'à 36 prostituées différentes et 53 clients en seulement deux semaines.

Elle prenait une commission sur chaque passe

Jugée le 6 avril dernier, la Périgourdine affirme qu'elle n'était pas la tête pensante de ce réseau. "J’ai simplement aidé ces femmes parce qu’elles me l’ont demandé", a-t-elle assuré à la barre. Son numéro de téléphone circulait pourtant entre les prostituées. Les écoutes téléphoniques ont prouvé qu'elle réservait les rendez-vous et prenait une commission sur chaque passe.

Un an de prison ferme aménagé à domicile et sous bracelet électronique

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet, qui avait demandé trois ans de prison dont deux avec sursis. La peine de prison ferme sera aménagée et effectuée à domicile sous bracelet électronique. Le tribunal de Périgueux ordonne aussi la confiscation d'environ 60.000 euros, issus de différents comptes bancaires, d'une assurance vie et du liquide saisi lors de l'instruction. L'immeuble rue des Mobiles à Périgueux, qui appartient à la prévenue, est également confisqué. Son complice présumé, un homme de 50 ans, est lui condamné à un an de prison avec sursis.

L'avocat de la femme annonce qu'elle va faire appel.