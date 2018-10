Martigues, France

Une habitante de Saint-Julien-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) lance un appel pour retrouver le chasseur qui a tué de deux balles son chien, lundi 8 octobre, lors d'une promenade derrière son domicile.

Le chien n'était pas tenu en laisse

La voisine de Cindy Sauvy, une retraitée proche de la jeune femme et aimant les animaux, est partie, comme elle en avait l'habitude, dans la colline avec ce chien, un Beauceron âgé de trois ans. Une fois Bounty lâché, il s'est mis à courir avant de croiser un chasseur qui était lui-même avec ses chiens.

Le chasseur en fuite

"Cet homme ayant certainement eu peur que mon chien agresse les siens n'a pas cherché à comprendre. Il lui a tiré dessus le touchant dans le flanc et dans la tête", se désole Cindy pour qui ce chasseur a "volontairement" tué l'animal. La voisine était à moins de 100 mètres a couru quand elle a entendu les coups de feux. L'auteur présumé des tirs s'est enfui. Il est depuis lundi introuvable.

Je ne veux pas qu'un amalgame soit fait avec les chasseurs" (Cindy Sauvy)

L'habitante de Saint-Julien-les-Martigues a porté plainte et espère que le chasseur se rendra. Elle a sollicité l'aide de l'association 30 Millions d'amis ainsi que la SPA avec l'espoir que des poursuites soient engagées.

"Je ne veux surtout pas qu'un amalgame soit fait avec les chasseurs" explique la jeune femme qui veut retrouver cet homme "pour que justice soit faite" et qui souhaite que les autorités soient plus vigilantes sur les permis de chasse accordés chaque année. "Aujourd'hui quand on va promener l'autre chien puisque nous en avions deux, mes enfants ont peur qu'on nous tire dessus", explique-t-elle.