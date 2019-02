Une habitante de Saint Maximin la Sainte Baume retrouvée grâce à la puce de son chien

C'est une histoire qui se termine bien. Une habitante de Saint maximin la Sainte Baume a retrouvé sa maison ce mercredi grâce à son chien. Elle était désorientée et ne savait plus son nom. Mais la puce de son chien a levé le mystère.

Var, France

C'est un habitant de Saint Maximin la Sainte Baume qui est tombé nez à nez avec la dame dans son jardin ce mercredi en début d'après-midi. Un peu surpris évidemment, il lui demande ce qu'elle désire mais celle-ci semble complètement désorientée. Il prévient alors les gendarmes qui emmènent la malheureuse à la brigade au calme. Mais rien n'y fait, la septuagénaire ne retrouve pas ses esprits, et n'est pas capable de décliner son identité. Les militaires appellent alors les maisons de retraites du secteur. Mais ils n'obtiennent que des réponses négatives, personne ne manque à l'appel. Puis il leur vient une idée..qui va s'avérer lumineuse.

Cette dame a un chien et le chien est pucé. Ils contactent alors un vétérinaire qui parvient à lire les informations contenues sur la puce. Informations capitales en l'espèce puisqu'il s'agit du nom du propriétaire et du numéro de téléphone. Les gendarmes appellent alors au domicile de la vieille dame. Et l'époux répond. Il confirme que sa femme est partie en début d'après-midi avec leur chien et qu'ils ne sont toujours pas rentrés. Les militaires ont ainsi pu raccompagner la vieille dame et son chien auprès du mari, ravi de les retrouver.