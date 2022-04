Une habitante de Val-de-Reuil porte plainte contre Ferrero après l'intoxication de son fils par une bactérie

Une habitante de Val-de-Reuil saisit la justice. Son fils de 2 ans avait consommé un Kinder de la boîte Kinder Happy Mix le 3 avril dernier. "Une douzaine d'heures plus tard, il a commencé à présenter des symptômes inquiétants, une forte fièvre, des diarrhées, des vomissements. Ma cliente s'est rendue aux urgences. Et à l'issue d'analyses, il a été détecté une bactérie, qui n'est pas la salmonelle. Mais une bactérie qui s'appelle la Campylobacter", explique Jérémy Kalfon, son avocat.

"Ma cliente veut des réponses"

"Les urgences ont contacté ma cliente et lui ont dit que c'est très probablement l'ingestion par son fils du Kinder qui avait pu provoquer cette contamination. En réalité, ma cliente ne savait rien du scandale Ferrero à l'époque qui en était à ses balbutiements. Ce sont les urgences qui ont orienté ma cliente vers cette piste-là", poursuit Me Kalfon.

A ce stade, l'avocat souligne qu'il n'y a pas de lien avec la salmonelle. "Pas de salmonelle. C'est une autre bactérie dans ce cas-là que l'on retrouve dans deux cas de figures, soit du lait, soit de la viande. Or il se trouve que cet enfant ne mange pas de viande. Donc ça ne pouvait venir que du produit Ferrero", détaille Jérémy Kalfon.

L'enfant de 2 ans est toujours hospitalisé. "Ma cliente a appelé le service client de Ferrero qui n'a rien trouvé de mieux à dire que ce n'est pas normal qu'un enfant de deux ans consomme des produits chocolatés et que ma cliente n'avait pas à donner ce genre de produits à son fils de 2 ans", renchérit Me Kalfon. "Lorsque l'on consomme un produit Kinder, on s'attend à une protection maximale. La réaction de Ferrero et le fait que l'enfant soit toujours malade a poussé madame a porté plainte", conclut l'avocat.