Les Sables-d'Olonne, France

Drôle de surprise ce vendredi 30 mars au petit matin pour une habitante de la promenade Georges Clémenceau aux Sables d'Olonnes. Cette femme de 73 ans a eu la peur de sa vie. Elle a découvert un jeune homme endormi dans une chambre de sa maison.

Un jeune homme nu dans une chambre

Le jeune de 24 ans a beaucoup bu la veille et il a la mémoire défaillante. Il ne se souvient de rien, sauf d'être sorti en boîte de nuit. Au petit matin, il est rentré dans cette maison probablement par le sous-sol et sans effraction. Il a monté les escaliers, s'est déshabillé et s'est couché dans une chambre au deuxième étage.

La propriétaire qui dort au premier, l'a découvert endormi. Elle a pris peur et elle est retournée s'enfermer à clé dans sa chambre avant d'appeler la police. Les policiers ont arrêté le jeune homme encore très saoul. Sur le moment, il n'a pas été capable de souffler dans l'éthylotest. Il a été emmené en cellule de dégrisement pour finir sa nuit avant d'être placé en garde à vue au commissariat des Sables d'Olonnes.