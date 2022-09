Une habitante traumatisée après une attaque de chien dans sa maison

C'est le genre d'affaire qui fait froid dans le dos. Au Mesnil-au-Val jeudi après-midi, une habitante âgée de 74 ans se trouve chez elle lorsqu'elle entend un grand vacarme dans sa cuisine. En entrant dans la pièce elle tombe nez à nez avec deux molosses. L'un d'eux tient dans sa gueule un yorkshire mort. Le second s'apprête à bondir sur le deuxième chien de compagnie de la septuagénaire. Celle-ci parvient à soustraire son animal au molosse qui se jette alors sur elle, la fait tomber et la mord à plusieurs reprises.

La victime parviendra finalement à se relever et à faire partir les chiens avant d'appeler les secours. Gendarmes et pompiers se rendent sur place. La victime est finalement évacuée vers l'hôpital de Cherbourg tandis que les chiens sont récupérés avec l'aide d'une femme qui était chargée de les surveiller en l'absence de leur propriétaire.

Les chiens mis en fourrière

"La victime est rentrée chez elle aujourd'hui", souligne Evelyne Mouchel, la maire du Mesnil-au-Val, avant d'ajouter : "elle est traumatisée, et beaucoup d'habitants sont choqués. Jeudi les enfants de l'école se sont rendus au stade à pied dans l'après-midi. Imaginez s'ils étaient tombés sur ces chiens".

D'après les premiers éléments de l'enquête, les deux chiens, un pitbull classé en catégorie 1 et un dogue terrier se seraient échappés du jardin de leur propriétaire nouvellement installé dans la commune. Ils auraient profité d'un portail mal fermé. "Ca n'est pas admissible", pour Evelyne Mouchel d'autant que "ces chiens n'étaient pas déclarés en mairie, ni à jour de vaccins. _Lorsqu'on a ce type d'animal, on doit être responsable_", poursuit l'élue qui a depuis pris les arrêtés nécessaires pour le placement des chiens en fourrière et pour que plusieurs examens soient réalisés afin de déterminer le degré de dangerosité des animaux.

Dans cette affaire, la victime devrait porter plainte pour blessures involontaires.