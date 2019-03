Une Haut-Savoyarde parmi les victimes du crash du Boeing en Ethiopie

Le crash de l'avion Boeing 737 ce dimanche a fait 157 morts dont neuf Français. Parmi eux, Clémence Boutant-Willm, une mère de famille d'une quarantaine d'années qui vivait à Glières-Val-de-Borne et qui travaillait dans l'humanitaire.

On connaît désormais l'identité des victimes du crash du Boeing 737 Max 8 d'Ethiopian Airlines ce dimanche, au dessus de l'Ethiopie. Parmi les 157 morts, il y a neuf Français. Et parmi ces Français, une Haut-Savoyarde : Clémence Boutant-Willm, une mère de famille d'une quarantaine d'années qui vivait à Glières-Val-de-Borne, et qui travaillait dans l'humanitaire.

"Incroyablement engagée"

Depuis trois ans, Clémence Boutant-Willm travaillait pour une organisation non-gouvernementale à Genève, le "Conseil norvégien des réfugiés". Une association qui fournit des abris d'urgence, de la nourriture, de l'eau et des produits d'hygiène aux populations déplacées dans le monde entier.

Clémence Boutant-Willm, brune, les cheveux au carré, se rendait à Nairobi ce dimanche, pour travailler sur l'accès à l'aide humanitaire : Comment négocier avec les forces en présence pour garantir cet accès, en sécurité ? C'était son travail de tous les jours.

Une personne "incroyablement engagée", assurent ses collègues, "extrêmement compétente", qui avait des principes et une "éthique irréprochable". Selon eux, Clémence était une personne "chaleureuse", "humble" : "Nous l'estimions pour ses compétences, mais nous l'aimions aussi en tant que personne", écrivent ceux qui la côtoyaient. A Glières-Val-de-Borne où elle vivait depuis quelques années, après avoir grandi en région parisienne, elle laisse derrière elle deux filles et un mari.