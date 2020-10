Une Havraise utilise son téléphone grave danger face à son conjoint violent

Une Havraise a déclenché son téléphone grave danger samedi, suite à des violences et menaces de mort de son conjoint. Elle avait déménagé dans le Loiret pour lui échapper. L'homme, un Algérien en situation irrégulière, a été interpellé.

Cette Havraise de 27 ans et son compagnon de 26 ans sont séparés depuis le mois d'août. Ensemble ils ont un bébé de six mois. Mais la femme est partie vivre dans le Loiret pour s'éloigner de son conjoint violent. Lui s'est même déplacé là-bas pour la menacer de mort, la harceler. Elle a donc déposé deux plaintes à Orléans et dans ce contexte tendu, le parquet d'Orléans lui a attribué un téléphone grave danger.

Samedi dernier, elle revient au Havre, quartier Danton, pour terminer son déménagement. Elle appelle la police car une fenêtre de son appartement est ouverte, finalement après inspection des policiers, rien de suspect. Puis un peu plus tard, son ex-conjoint débarque à l'appartement, la bouscule, la gifle, la menace de nouveau. Elle déclenche alors son téléphone grave danger, il lui arrache des mains.

Les policiers arrivent rapidement pour l'interpeller. Cet homme est un Algérien en situation irrégulière sur le territoire Français. Il a été déferré hier au parquet du Havre.