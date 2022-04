Le témoignage d'une héraultaise victime d'agression sexuelle de la part de son médecin à Agde

Une Héraultaise victime d'agression sexuelle témoigne sur France Bleu. Florine dit avoir subi des attouchements de la part de son médecin à Agde en 2014, elle avait 22 ans. L'Ordre des médecins s'est associé à sa plainte. L'affaire est traitée au pénal par le tribunal de proximité de St Barthélémy où habitait le docteur au moment de la plainte, et l'on attend désormais la décision du tribunal. Florine habite aujourd'hui dans le Cantal mais a décidé de parler, car elle pense que son témoignage pourrait aider d'autres victimes à se manifester.

Une consultation qui vire au cauchemar

Florine se rappelle de chaque geste. Elle vient pour un mal de gorge, le médecin l'ausculte, lui demande d'enlever son t-shirt pour passer le stéthoscope, puis sans rien dire dégrafe son soutien-gorge et lui met les mains sur la poitrine. "Ce n'était pas comme une gynéco qui nous touche pour une auscultation, il me touchait avec insistance, me palpait vraiment, ce n'est pas normal", raconte-t-elle.

Florine raconte la scène qui l'a laissée sans voix Copier

Pétrifiée, Florine repart sans rien dire et garde pour elle la honte, la peur et le traumatisme. Elle s'isole et n'en parle à personne, même pas à son petit-ami de l'époque ou à ses parents. Mais le souvenir la ronge. Sa maman, Christelle, ne la reconnaît plus. "Elle ne sortait plus, elle ne voyait plus personne, elle était renfermée et c'est tout le contraire de Florine", se souvient-elle. Au bout de quelques mois, la jeune femme rompt finalement son silence et porte plainte. Nous sommes en 2015.

Cette agression a eu de lourdes conséquences sur la vie de Florine Copier

Un médecin déjà condamné pour d'autres affaires

8 ans après, le docteur a été condamné puis acquitté en appel par le Conseil de l'Ordre des médecins. Florine attend aujourd'hui la décision du tribunal judiciaire après sa plainte. "J'espère que la décision sera en ma faveur, et qu'il sera enfin condamné, que l'on soit reconnues et que je puisse enfin, pratiquement dix ans après, passer à autre chose", explique Florine. Une autre victime héraultaise a déposé plainte contre le médecin, qui a déjà été condamné dans son pays pour plusieurs affaires, des faux certificats et des malversations financières, mais jamais pour des agressions ou des viols.