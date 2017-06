UNE I l'incendie à la station service de Theix, Richard Ferrand quitte le gouvernement et des trains bloqués sans clim

L'essentiel de l'actualité de ce mardi, ce sont les images de l'incendie d'une station service lundi à Theix dans le Morbihan. On voit aussi pourquoi Richard Ferrand quitte le gouvernement. Enfin retour sur ces trains bloqués lundi en Bretagne sans climatisation.

Incendie impressionnant à la station service de Theix

Le dépôt des bouteilles de gaz était situé près d'un chantier. C'est peut être l'origine du sinistre. © Radio France - François Rivaud

Un incendie s'est déclaré ce lundi dans une haie près du Carrefour Market de Theix, à l'est de Vannes. La chaleur des flammes a fait exploser des bonbonnes de gaz. 700 enfants ont été évacués après une période de confinement dans deux écoles primaires. Ils sont enfin chez eux. Personne n'a été blessé. Plus d'infos ici et là. Des photos et des vidéos sont aussi à découvrir là

Explosion bonbonnes de gaz à Theix #Morbihan école évacuée dans le calme pic.twitter.com/5X1DdriOJJ — François Rivaud (@FrancoisRivaud) June 19, 2017

Le Breton Richard Ferrand quitte le gouvernement

Richard Ferrand, réélu député du Finistère lors des élections législatives, quitte le Ministère de la Cohésion des territoires. L'annonce a été faite ce lundi, après une réunion avec Emmanuel Macron. Richard Ferrand va briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Plus d'infos ici.

La chaleur a des conséquences sur le trafic des trains en Bretagne

Une caténaire arrachée à Morlaix, et c'est tout le trafic des trains qui a été perturbé cet après midi entre Brest et Saint-Brieuc. A l'origine de cet incident, il y a la chaleur, et les températures caniculaires. Le matériel, parfois, ne supporte pas. Conséquence : un TGV a été bloqué pendant 3h à Morlaix. Les pompiers étaient sur place, ainsi que les équipes SNCF pour rafraîchir et hydrater les voyageurs. Plus d'infos ici.

En Ille-et-Vilaine, un TGV a été bloqué à 800m de la gare de Montreuil-sur-Ille pendant deux à trois heures lundi en raison de problème d'alimentation électrique. Un train qui reliait Rennes à Saint-Malo avec 236 passagers à bord. Ils ont été bloqués sans électricité, mais surtout en cette période de fortes chaleurs, sans climatisation. La SNCF a évacué un quart des voyageurs en bus. Les autres sont restés dans le train jusqu'à ce que la réparation soit faite.