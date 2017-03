UNE I les aveux du beau-frère dans l'affaire Troadec, des coupures de courant en Bretagne et François Filon qui divise

L'essentiel de l'actualité de ce lundi, ce sont les aveux du beau-frère dans l'affaire des disparus d'Orvault. En garde à vue à Brest, il a reconnu avoir tué les 4 membres de la famille Troadec. A la Une aussi, des coupures de courant en Bretagne. Et l'affaire Fillon qui divise les élus bretons.

Affaire Troadec : le beau-frère a avoué avoir tué les quatre membres de la famille

Le beau-frère de Pascal Troadec est passé aux aveux dimanche, pendant sa garde à vue au commissariat de police de Brest, une information confirmée lundi par le procureur de la République de Nantes. Toutes les infos sur ce dossier sont à lire ici.

Visactu

Météo - 27 départements en vigilance orange pour vents violents et vagues-submersion

Vingt-sept départements de l'ouest, du centre, du centre-est et du sud ont été placés en alerte orange pour vents violents et vagues-submersion, a annoncé lundi matin Météo-France. Alors qu'il ne restait qu'un millier de foyers sans courant dimanche soir en Bretagne, près de 5000 foyers se réveillent actuellement sans électricité dans la région, dont 2200 dans le Finistère, 1000 dans les Côtes d'Armor et 500 en Ille-et-VIlaine. Des chiffres qui devraient rapidement augmenter selon Enedis qui a déjà sur le terrain près de 500 agents pour réparer. Toutes les infos ici

Près de 200 agents d'@enedis_bretagne et prestataires sont mobilisés depuis le début d'après-midi. https://t.co/Vlq48bDdzs — Enedis en Bretagne (@enedis_bretagne) March 5, 2017

Les élus LR en Bretagne divisés sur l'intérêt du rassemblement de soutien à François Fillon

Plusieurs milliers de personnes ont participé dimanche au rassemblement de soutien à François Fillon au Trocadéro à Paris. Le candidat Les Républicains a réaffirmé son intention d'aller jusqu'au bout. En Bretagne, Isabelle Le Callennec, députée LR, continue de soutenir celui qui a été choisi lors de la primaire de la droite et du centre.

David Lappartient, maire LR de Sarzeau dans le Morbihan, estime lui que François Fillon n'est plus en capacité de représenter son parti à la Présidentielle et n'exclue pas de soutenir Alain Juppé.