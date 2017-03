UNE I un conducteur ivre qui s'éclaire avec son portable, deux hommes jugés pour torture à Rennes et le libraire malouin

L'essentiel de l'actualité, c'est d'abord l'ouverture du procès de deux hommes aux Assises d'Ille-et-Vilaine jugés pour actes de torture et de barbarie. L'interpellation aussi d'un conducteur ivre qui éclairait sa route avec son portable à Vannes. Et un libraire de Saint-Malo contre le FN.

Vannes : ivre, il roulait en s'éclairant avec son téléphone portable

Un habitant de Sarzeau (Morbihan) en état d'ivresse interpellé en périphérie de Vannes, lundi soir, par les policiers. Il roulait tous phares éteints, s'éclairant avec son téléphone portable. C'est son comportement qui a poussé les automobilistes à alerter les secours. Plus d'infos ici.

Deux hommes jugés à Rennes pour actes de torture et de barbarie

Deux cousins de 32 et 24 ans comparaissent depuis mardi devant la cour d'Assises d'Ille-et-Vilaine. La compagne du plus jeune également. Ils sont accusés d'avoir ligoté et frappé un couple de 83 et 73 ans avant de mettre le feu à leur longère. C'était en mai 2014 à La Chapelle Chaussée. Une nuit terrible que les retraités ont du revivre lors de cette première journée d'audience.

Première journée d'audience Partager le son sur : Copier

Beaucoup de flou entourent encore cette affaire, notamment autour des agresseurs car un seul les reconnait.

Un seul des accusés reconnait les faits Partager le son sur : Copier

Une librairie à Saint-Malo a reçu des insultes et des menaces : sa vitrine présentait des ouvrages anti-FN

Des ouvrages antifascistes et antifrontistes dans la vitrine © Radio France - Brigitte Hug

La librairie La Droguerie de Marine, à Saint-Malo, affiche ses idées. Une de ses vitrines présente depuis la semaine dernière, des livres et des citations de grands auteurs contre le fascisme et le Front National. Elle a suscité des réactions attendues mais aussi des insultes et des menaces. Reportage à retrouver ici.