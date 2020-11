Vente exceptionnelle de 1.000 vinyles à Albi : une idée de cadeau originale

Ce jeudi 26 novembre et vendredi 27 novembre a lieu une vente aux enchères assez rare. Le commissaire-priseur Philippe Amigues vend une collection de vinyles des années 60 aux années 80 dans tous les genres : rock, blues, jazz, pop, soul, variétés françaises.

Vous pourrez trouver notamment des petites raretés : des disques jamais sortis en France comme des enregistrements pirates des Rolling-Stones ou des très petits tirages de Johnny Hallyday. La plupart des vinyles sont neufs et beaucoup sont encore sous blisters. Les prix affichés vont de 1 euro à presque 400 euros.

Une vente qui a lieu exclusivement en ligne. Mais Philippe Amigues utilise tout de même le marteau. © Radio France - SM

La vente a débuté ce jeudi à 10h du matin en ligne via le site internet Interenchères. Elle a lieu uniquement en ligne à cause du confinement. Et de nombreux disques sont partis à tout petit prix. 2 euros, 8 euros, 25 euros pour des plus recherchés. Une vente qui peut donc permettre de faire un cadeau nostalgie à petit prix pour Noël.