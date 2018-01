74310 Les Houches, France

Les dégâts suite à cette avalanche ne seraient que matériels. Le couloir d'où est partie l'avalanche est répertorié comme étant dans une zone à risques. Un important dispositif de secours était sur place mardi matin. Selon les services de l'État, des arbres seraient tombés sur des véhicules et la ligne d’électricité à haute-tension aurait été coupée. L'avalanche n'aurait fait aucune victime.

La Savoie reste en vigilance orange aux avalanches

Cette alerte est valable jusqu'en milieu d’après-midi. La nuit de lundi à mardi s'est passée sous haute surveillance dans le sud de la Haute Tarentaise, les secteurs de Tignes et Val-d'Isère, et en Haute Maurienne, Val Cenis, Bessans et Bonneval-sur-Arc.

L'alerte rouge a été levée à 6h mardi matin par Météo France. C'est la première fois, depuis que ce système a été mis en place en 2001, que l'alerte maximale est déclenchée.