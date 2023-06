Une importante boulangerie entièrement détruite près de Perpignan

C'était une boulangerie à la fois importante et très réputée dans les Pyrénées-Orientales : "Le Pain d'Eric" a entièrement brulé ce lundi soir à Camélas, près de Thuir (Pyrénées-Orientales). L'incendie s'est déclaré vers 18h30 et a été maîtrisé vers 20 heures . Une quarantaine de pompiers sont intervenus. Ce mardi matin, on ne connaît pas encore les raisons du sinistre.

Si personne n'a été blessé, les dégâts semblent très importants puisque la toiture de la boulangerie a cédé. La maison attenante au commerce a aussi été endommagée. Ses quatre occupants ont été relogés ce lundi soir. Les 14 employés de la boulangerie eux se retrouvent au chômage technique.

Pionnier du bio en boulangerie

En quelques années, "Le Pain d'Eric" est devenue une référence dans les Pyrénées-Orientales. Le patron Eric Bonet a été l'un des premiers à fabriquer du pain bio jusqu'à proposer une quarante de pains différents. Éric Bonet vendait aussi son pain sur de nombreux marchés du département,