Une importante culture de cannabis découverte dans les Ardennes

Ardennes, France

Usage personnel ou destiné à la revente ? C’est ce que la justice devra trancher. Le 4 septembre, les motocyclistes du peloton motorisé de Rethel, dans les Ardennes, ont découvert des plants de cannabis au domicile d’une jeune femme, à Sault-lès-Rethel. 21 pieds de cannabis, ainsi que du matériel, sont saisis. Les enquêteurs découvrent le même jour une autre plantation, chez le petit ami de la jeune femme, dans les environs de Vouziers. Cette fois, 31 pieds de cannabis sont saisis. 52 pieds, donc, au total, dans deux chambres de culture, ainsi que

Des chambres de culture parfaitement équipées - Gendarmerie nationale

Les chambres ont tout le matériel nécessaire : systèmes de ventilation, lampes sodium et réseau électrique autonome sous minuterie. L’homme a été remis en liberté après sa garde à vue. Il a reconnu les faits et sera jugé le 4 février sur reconnaissance préalable de culpabilité. Inconnu des services de police et de gendarmerie, il est poursuivi pour acquisition et détention de produits stupéfiants. Les gendarmes ont également trouvé divers matériels et outillages volés. Ces faits font l’objet d’une enquête séparée, qui est en cours.