Une importante opération anti-drogue avec le RAID et le GIGN près d'Angoulême

C'est à l'aube ce lundi que les gendarmes et les policiers charentais sont intervenus, avec l'appui du RAID et du GIGN, sur quatre sites simultanément, notamment à Nersac et au camp des Alliers à Angoulême. D'importantes quantités de drogue ont été saisies : un kilo 300 d'héroïne, plus de 400 grammes d'herbe de cannabis, une trentaine de pieds de cannabis, plus de 200 comprimés de traitement de substitution à l'héroïne, du matériel de consommation et du matériel de conditionnement, plus de 4000 euros en espèces, et une vingtaine d'armes avec leurs munitions. Ces opérations ont eu lieu, après plusieurs semaines d'investigations des enquêteurs sur le terrain, suite au signalement par le maire de Nersac de nombreuses nuisances dans le secteur. Onze personnes, dont deux mineurs, ont été interpellées et placées en garde à vue.