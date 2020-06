Une importante saisie d'armes à Marignane

C'est une nouvelle illustration de l'action de la police judiciaire à Marseille sur le narcobanditisme. Lundi soir, un membre éminent du narcobanditisme marseillais et plusieurs de ses complices ont été arrêtés dans une cité des quartiers nord de Marseille. Au total, neuf personnes ont été placées en garde à vue. Trois d'entre elles ont été déférées jeudi devant le juge et placées sous contrôle judiciaire. Deux autres personnes sont déférées ce vendredi avec demande de mandat de dépôt. L'enquête a duré plus d'un an. Tout est parti d'une tentative règlement de comptes en juillet 2019.

Ces arrestations ont permis à la police de découvrir une importante cache d'armes dans un appartement de Marignane. 18 armes ont été saisies : sept fusils (dont six fusils d'assaut), onze pistolets automatiques mais également 65 kilos de résine de cannabis et 16.700 euros.

L'an passé, 150 armes ont été saisies dans le département des Bouches-du-Rhône.