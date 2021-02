Une importante saisie de drogue dans l'Yonne à Saint-Florentin

Les gendarmes icaunais ont démantelé ce mardi 16 février un important trafic de drogue basé dans le secteur de Saint-Florentin. Six personnes ont été interpelées, après d'importantes saisies. : plus de 40 kilos d'héroïne et de cocaïne, des milliers de cachets d'ecstasy.