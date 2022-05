Une importante saisie de tabac sur l'A4 en Meurthe-et-Moselle

Une importante saisie de tabac sur l'autoroute A4 à Mars-la-Tour en Meurthe et Moselle. Les gendarmes ont découvert, dans la nuit du 16 au 17 mai, plus de 13 kilos de tabac à rouler et 15 cartouches de cigarettes cachés dans une voiture. Une saisie réalisée par le groupe local de contrôle des flux des gendarmes de Meurthe-et-Moselle.

La conductrice, originaire de région parisienne, circulait sous l'emprise de stupéfiants. Son permis lui a été retiré. Le tabac a été saisi par les gendarmes. L'automobiliste sera convoquée devant la justice pour importation illégale.