Une indemnisation provisoire de 30.000 euros pour Manu, le gilet jaune valenciennois qui avait été éborgné

C'est une première étape près de deux ans après la manifestation qui a valu la perte d'un oeil à Manuel Coisne. Ce gilet jaune valenciennois vient d'obtenir 30.000 euros d'indemnisation provisoire.

La Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision jeudi.

Le 16 novembre 2019, Manuel Coisne avait été blessé à l'oeil par une grenade lacrymogène lors d'une manifestation déclarée et autorisée place d'Italie à Paris. Elle avait dégénéré avant d'être annulée par la préfecture de police.

La scène avait été filmée et sur la vidéo, on voit cet homme âgé alors de 41 ans discuter calmement à l'écart avec d'autres manifestants quand un projectile vient heurter violemment son visage. L'expertise médicale menée quelques jours plus tard avait certifié une perte de son oeil gauche, totale et définitive. Une enquête avait été ouverte pour "violences volontaires par une personne dépositaire de l'autorité publique suivies de mutilation ou infirmité permanente". L'IGPN, la police des polices, avait également ouvert une enquête.

Dans sa décision, la Civi estime que les violences "sont incontestables" et qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de Manuel Coisne "dans la mesure où il était en train de discuter calmement". Il est indemnisé "à titre de provision".

Notre combat c'est une condamnation pour le tireur

Pour la compagne de Manuel Coisne, Séverine, cette indemnisation provisoire est un bon début : "C'est signe que ça se débloque, cela avance. Après, ce n'est pas notre but premier. Notre combat, c'est une condamnation pour le tireur. C'est une somme, mais cela ne lui rendra pas son oeil. Au final, ce n'est pas grand chose pour ce qu'il a perdu."

Une expertise judiciaire serait en cours pour identifier un tireur potentiel. Elle pourrait déboucher sur la mise en cause d'un policier.

Lorsqu'il a été blessé, Manuel Coisne était sur le point de commencer un contrat d'intérimaire dans une entreprise automobile de la région. Suite à la perte de son oeil, il a été contraint de changer de métier, et travaille désormais dans la manutention. Il vient de subir une troisième opération à l'oeil et pourrait encore en avoir deux autres.