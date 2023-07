Une infirmière agressée à coups de couteau à Saint-Etienne-du-Rouvray

Une infirmière libérale a été agressée ce lundi 31 juillet, dans la matinée, à Saint-Etienne-du-Rouvray.

C'est une information de nos confrères de 76actu , confirmée à France Bleu Normandie. Cette soignante a reçu trois coups de couteau au niveau de la jambe alors qu'elle faisait sa tournée, dans le quartier du Château Blanc, au niveau de l'immeuble Tourmalet.

La victime a été emmenée à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé selon le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray. Pour le moment, les circonstances de l'agression sont floues : on ignore si son agresseur est un patient, ou bien quelqu'un de l'immeuble, ou encore un passant. On ne sait pas non s'il a été interpellé ou s'il est toujours en fuite.