Une infirmière de Jonzac reconnue coupable d'une erreur médicale

Le tribunal de Saintes a reconnu ce jeudi la culpabilité d'une infirmière et de l'hôpital de Jonzac, après le décès, en Octobre 2016, d'une patiente, suite à une erreur médicale. Une femme de 59 ans, qui devait subir une simple coloscopie, se plaignait de douleurs au ventre. Au lieu d'un antispasmodique, l'infirmière lui avait injecté un dérivé du curare, qui était périmé. L'enquête a permis de mettre l'accent sur un dysfonctionnement de l'hôpital dans le process de délivrance des médicaments

ⓘ Publicité

12 mois d'emprisonnement avec sursis

Lors du procès devant le tribunal de Saintes, le 17 novembre dernier, le Parquet avait requis 12 mois avec sursis pour l'infirmière, 6 mois avec sursis pour la pharmacienne, et une amende pour l'hôpital. Le tribunal a finalement condamné l'infirmière à 12 mois avec sursis, 10 mois avec sursis pour l'ancienne pharmacienne, et relaxe pour les deux autres prévenues (une autre infirmière et la cadre de santé). L'hôpital de Jonzac a été condamné à 30 000 euros d'amende, dont 15 000 avec sursis.