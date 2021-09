Une infirmière jugée au tribunal de Pau pour un grave accident à Oloron-Sainte-Marie

Le tribunal de Pau examinait une affaire d'accident de la route ce mardi 7 septembre, impliquant une infirmière libérale de 39 ans, et deux victimes gravement blessées au moment des faits qui remontent à l'année dernière. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020, à Oloron-Sainte-Marie, elle percute près d'une maison un riverain, et un livreur qui venait déposer un colis.

La conductrice est testée positive à l'alcool, mais une fois à l'hôpital, elle quitte les lieux sans avoir fait la prise de sang qui confirme le taux exact. Deux circonstances aggravantes pour cette femme au casier vierge, et qui risque gros.

L'accident a été lourd de conséquences : c'était un choc très violent, qui a envoyé les deux piétons à l'hôpital pour une dizaine de jours, avec fractures, côtes cassées et plaies ouvertes. Des blessures qui ont laissé des séquelles, encore visibles un an après : sur les bancs de l'audience, l'une des victimes est présente, avec sur son visage des cicatrices qui datent de l'accident.

A la barre, l'infirmière reconnaît sans détour qu'elle a percuté le camion du livreur. Mais elle nie avoir bu trop d'alcool, et nie aussi le refus de la prise de sang. "J'étais sonnée" raconte-t-elle, pour expliquer pourquoi elle quitte l'hôpital sans attendre qu'on vienne la chercher pour le test sanguin. Elle raconte aussi avoir cru à un "sur-accident", comme si les deux victimes avaient été percutées en amont, par une autre voiture, et qu'elle-même était arrivée après.

Alors elle est abasourdie quand les gendarmes, quelques jours plus tard, sonnent à sa porte pour l'emmener en garde à vue et l'interroger. Devant le juge, elle s'effondre : "je suis infirmière, je ne suis pas censée faire du mal aux gens, je suis désolée". Elle risque de perdre son permis et de ne plus pouvoir travailler, donc de ne plus gagner d'argent, elle qui va devoir verser des réparations aux victimes, alors qu'elle est en instance de divorce, avec une enfant à sa charge.

Les victimes ont demandé chacune plus de 15 000 euros de réparation, tandis que la procureure, elle, a requis trois mois de prison avec sursis, et une suspension de permis pendant six mois. La décision de justice sera rendue le 5 octobre.