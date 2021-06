Prison avec sursis pour une infirmière libérale bayonnaise condamnée pour escroquerie à la CPAM

Dix mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende. Le tribunal judiciaire de Bayonne a, ce mardi 1er juin, condamné une infirmière libérale de 60 ans pour une escroquerie au préjudice de la CPAM. L'affaire porte sur près de 100.000 euros.

Son procès délictuel remonte au 23 mars dernier. Le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu sa décision comme prévu ce mardi 1er juin 2021. Véronique a été condamnée à dix mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende. Cette infirmière libérale âgée de 60 ans a été reconnue coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM de Bayonne, entre le premier janvier 2016 et le 31 octobre 2017. Elle a été reconnue coupable d'avoir indûment perçu une somme de 94 500 euros.

Incohérence des chiffres

C'est en mars dernier que la prévenue était venue s'expliquer devant les juges de Bayonne. A partir de l’enquête interne de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne, puis des investigations de la police, il lui était reproché un détournement de près de 100 000 euros en utilisant des fausses factures et des procédés de surfacturations. Avec une patientèle réduite à 28 personnes, l’infirmière réalisait un chiffre d'affaire annuel de 160 000 euros et dégageait un salaire mensuel de 3 500 euros. Dans le même temps ses consœurs, avec 90 patients, réalisaient "un chiffre d'affaire de 55 000 par an" avait insisté le procureur de la République, Jean-François Dobelli.

Une expertise pour évaluer le montant du préjudice pour la CPAM

Le parquet avait demandé le remboursement des sommes, une condamnation à dix mois de prison avec sursis, six mois d'interdiction d'exercer sa profession et une amende de 50 000 euros. Selon certains témoins, l'infirmière ne réalisait pas toujours les actes prescrits par les médecins et les médicament étaient parfois déposés sous le paillasson. "Cette affaire pose aussi la question de la protection des fonds publics" avait par ailleurs plaidé l'avocat de la CPAM, Sophie Serrano, partie civile dans ce dossier. Le tribunal reconnaît la CPAM en tant que victime dans l'affaire mais demande qu'une expertise soit menée pour évaluer le montant du préjudice. Pour cela une audience judiciaire aura lieu le 16 décembre 2021. La défense, qui avait plaidé la relaxe au bénéfice du doute, a la possibilité de faire appel de cette condamnation.