Une infirmière libérale d'Anglet soupçonnée d'escroquerie

Une infirmière libérale est renvoyée devant la justice pour des faits d'escroquerie commis en 2016 et 2017. Elle est soupçonnée d'avoir détourné prés de 100000 euros au préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie du Pays basque.

L’infirmière libérale a-t-elle voulu arnaquer la CPAM. C'est la question que va devoir se poser le tribunal judiciaire de Bayonne le 23 mars prochain. Ce jour-là, l’infirmière d'Anglet devra répondre devant la justice de faits d’escroquerie. Elle est soupçonnée d'avoir détourné à son profit une somme de 95000 euros entre janvier 2016 et octobre 2017. Dans cette affaire la Caisse primaire d’assurance maladie du Pays basque s'est constituée partie civile.

De sérieux soupçons d'escroquerie

Comme cela est souvent le cas dans ce type de dossier, c'est une enquête interne à la CPAM qui a mis au jour des incohérences dans la pratique médicale de l’infirmière. Les soupçons ont été ensuite confirmés par les investigations de la Police Nationale. Ce sont des indicateurs chiffrés qui ont conduit la justice à prendre en main le dossier et à traduire cette infirmière, qui exerce depuis plus de 20 ans, devant le tribunal correctionnel.

Des revenus trois fois supérieurs à la moyenne

En moyenne, les infirmières s'occupent d'une centaine de patients. De quoi générer un bénéfice de 55000 euros par an. Or, dans le cas présent, le nombre de clients est trois fois moins nombreux que la moyenne, mais la facturation trois fois plus élevée. De quoi susciter des doutes de la part de la direction de la CPAM mais aussi de la justice.