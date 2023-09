Une infirmière scolaire agressée au collège d'Arveyres : les enseignants exercent leur droit de retrait

Les enseignants du collège Jean Auriac d’Arveyres, en Gironde, ont exercé leur droit de retrait ce mardi matin pour "mise en danger imminent". Ce lundi en fin d'après-midi, un élève de cinquième a été pris d'une crise de violence et a frappé à coups de pieds et de poings l'infirmière scolaire. Choquée et blessée, l'infirmière est désormais en arrêt maladie. L'épisode a suscité une vive émotion dans l'établissement. Mais les cours ont repris dès ce mardi après-midi.

L'élève a été exclu du collège jusqu'à son passage en conseil de discipline. On ne sait pas ce qui a déclenché cette crise de violence. : "secret médical" répond l'Académie de Bordeaux. L'adolescent a fait sa rentrée à Arveyres il y a moins d'un mois. Il n'était pas scolarisé en Gironde l'an dernier.

"Pas de formation auprès des enseignants pour encadrer les élèves qui peuvent faire des crises violentes"

Selon le syndicat des profs du second degré, le SNES, l'agresseur est handicapé et devrait être en ITEP, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Pourtant, faute de place, il est scolarisé en collège classique. Sans remettre en cause le principe d'inclusion, Harold Sabourdy, secrétaire du syndicat pour la formation spécialisée académique (anciennement CHSCT) affirme que la situation relève de la maltraitance institutionnelle : "Lui est en souffrance parce qu'il n'a pas l'accompagnement nécessaire mais les personnels le sont également, parce qu'il n'y a pas de formation auprès des enseignants pour encadrer des élèves qui peuvent faire des crises violentes." Et d'ajouter : "Quand, en plus de ça, c'est sa santé physique qui est mise en danger, là on atteint la limite de l'engagement d'un fonctionnaire dans l'éducation nationale"