Une information judiciaire ouverte après le décès d'une factrice lundi à Champsecret dans l'Orne

Nouvelle étape suite au drame qui a touché la Poste dans l'Orne : une information judiciaire a été ouverte, selon un syndicat de La Poste. Une instruction que nous n'avons toutefois pas pu faire confirmer par le Parquet.

Ce lundi, la factrice, âgée de 55 ans a tenté de stopper le véhicule garé sur un chemin en pente et qui commençait à reculer. Elle a alors été écrasée par son véhicule, sans qu'on sache aujourd'hui ce qui s'est exactement passé.

Le véhicule et tout ce qu'il contenait ont été placés sous scellés

Pour l'heure, peu d'informations circulent. explique Ludwig Fournier, secrétaire Sud PTT dans l'Orne : "tout est sous scellés, que ce soit le véhicule ou le produit (le courrier et les colis) qui était dans le voiture, même la direction de La Poste n'y a pas accès. C'est très compliqué à La Poste, que ce soit pour les agents ou la direction qui n'ont jamais été dans une situation comme celle-ci. Pourquoi un agent est passé sous une voiture ? Est-ce que c'est un défaut matériel, une erreur de l'agent ? On ne sait pas." Et c'est tout ce que l'enquête devra déterminer.