Une information judiciaire ouverte à Brive après un vol avec violence

Les faits remontent à la nuit d'Halloween, en octobre dernier. Une octogénaire, prise pour cible par des malfaiteurs masqués, avait été sérieusement blessée aux oreilles et à la main.

Le parquet de Brive vient d'ouvrir, ce jeudi, une information judiciaire pour vol avec violence à l'encontre d'un jeune majeur. Les faits remontent au 31 octobre dernier, dans la nuit d'Halloween, quand l'homme mis en cause et plusieurs complices se seraient introduits, masqués, au domicile d'une femme âgée.

L'octogénaire sérieusement blessée

Ils auraient alors volés des bijoux portés par l'octogénaire : des boucles d'oreille et des bagues. Dans l'agression, la victime a été sérieusement blessé aux lobes des oreilles et à un doigt. L'enquête, confiée à un juge d'instruction, devra dire si le jeune majeur, dont des empreintes ont été retrouvées, était bien dans l'affaire et avec qui il aurait commis l'agression.