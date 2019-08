PHOTOS - Une inscription raciste sur la devanture d'un magasin de vêtements dans le centre-ville d'Avignon

Un commerce de prêt-à-porter du centre-ville d'Avignon a été la cible d'inscription à caractère raciste. Il est ouvert depuis un mois et sa gérante est originaire du Nigéria. Une plainte a été déposée.

Une inscription raciste a été découverte ce mercredi sur la façade d'un nouveau magasin de vêtements situé dans le centre-ville d'Avignon. Nneka de Douhet, a ouvert ce commerce il y a seulement un mois à l'angle de la rue Philonarde et de la rue Thiers. Cette jeune gérante est originaire du Nigéria et vit en France depuis trois ans.

On peut lire sur la façade "shop de nègre", magasin de nègre en français, un terme qui "fait référence à l'esclavage" selon Nneka de Douhet," un terme arriéré" qui l'a extrêmement choqué. La gérante et son mari portent plainte. C'est la première fois qu'ils sont la cible d'un racisme aussi violent et direct.

La gérante Nneka de Douhet, avec son époux Thomas de Douhet © Radio France - Marie-Audrey Lavaud