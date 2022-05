Une interpellation dans l'affaire Bonfanti à Pontcharra, 36 ans après !

C'est un des plus fameux "cold case" de l'Isère qui est en passe d'être résolu. 36 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, jeune livreuse de journaux à Pontcharra, un homme âgé de 57 ans a été arrêté en début de semaine et reconnait les faits. La disparition remonte au 22 mai 1986, alors que la jeune femme venait de livrer ses journaux dans un immeuble de la commune. Le dossier, clos en 1988, avait été rouvert en 2020 grâce, notamment, à l'obstination de la famille, et de nouvelles investigations avaient été entreprises en 2021 autour du lieu de sa disparition. Des fouilles vont désormais avoir lieu à la recherche du corps de la disparue, qui aurait été enterrée dans un bois.